Росія оголосила "небажаним" Реєстр збитків від російської агресії
Міністерство юстиції Росії у пʼятницю, 7 лютого, додало до переліку "небажаних організацій" Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Згідно з даними на сайті російського Міністерства юстиції, Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine додали до переліку "іноземних і міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнано небажаною на території РФ".
До переліку входять організації, діяльність яких в уявленні влади Росії може становити "загрозу основам конституційного ладу, обороноздатності країни або безпеці держави".
Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), був створений під егідою Ради Європи на виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН A/RES/ES-11/5, Він є першим кроком до створення механізму, який забезпечить виплату компенсацій постраждалим від війни.
Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії.
Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, призначили Маркіяна Ключковського.
До Реєстру приєдналися 43 держави та Європейський Союз.