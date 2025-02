Росія оголосила "небажаним" Реєстр збитків від російської агресії

Міністерство юстиції Росії у пʼятницю, 7 лютого, додало до переліку "небажаних організацій" Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними на сайті російського Міністерства юстиції, Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine додали до переліку "іноземних і міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнано небажаною на території РФ".

До переліку входять організації, діяльність яких в уявленні влади Росії може становити "загрозу основам конституційного ладу, обороноздатності країни або безпеці держави".

Реклама:

Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), був створений під егідою Ради Європи на виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН A/RES/ES-11/5, Він є першим кроком до створення механізму, який забезпечить виплату компенсацій постраждалим від війни.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії.

Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, призначили Маркіяна Ключковського.

До Реєстру приєдналися 43 держави та Європейський Союз.