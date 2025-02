Россия объявила "нежелательным" Реестр ущерба от российской агрессии

Министерство юстиции России в пятницу, 7 февраля, добавило в перечень "нежелательных организаций" Реестр ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно данным на сайте российского Министерства юстиции, Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine добавили в перечень "иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ".

В перечень входят организации, деятельность которых в представлении властей России может представлять "угрозу основам конституционного строя, обороноспособности страны или безопасности государства".

Реестр ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), был создан под эгидой Совета Европы во исполнение резолюции Генеральной ассамблеи ООН A/RES/ES-11/5, Он является первым шагом к созданию механизма, который обеспечит выплату компенсаций пострадавшим от войны.

Соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии.

Исполнительным директором Реестра ущерба, который базируется в Гааге, назначили Маркияна Ключковского.

К Реестру присоединились 43 государства и Европейский Союз.