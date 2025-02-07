Трамп призначив послом у Польщі консерватора-радіоведучого

Президент США Дональд Трамп вирішив призначити новим американським послом у Польщі бізнесмена, коментатора і видавця консервативних поглядів Томаса Роуза.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Notes from Poland.

Оголошуючи про призначення Роуза на дипломатичну посаду, Трамп наголосив, що він – "дуже шанований бізнесмен і коментатор, який майже десять років вів успішне радіошоу на Sirius XM".

Також Роуз був видавцем і генеральним директором The Jerusalem Post – англомовного ізраїльського порталу.

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Анджей Дуда і Томас Роуз

Про звʼязки майбутнього посла з Польщею у відкритих джерелах не повідомлялось.

Водночас у січні він похвалив президента країни Анджея Дуду за те, що той "запобіг розриву в американсько-польських відносинах", нібито переконавши уряд не арештовувати премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за ордером МКС.

Кандидатуру Роуза привітали політики з польської консервативної опозиційної партії "Право і справедливість". Приміром, колишній міністр уряду "ПіС" Вальдемар Буда назвав американця "другом Польщі".

Однак колишній лідер центристської партії "Громадянська платформа" Гжегож Схетина заявив, що Роуз "буде приємно розчарований Польщею, коли зіткнеться з реальністю, а не зі статтями з правої преси".

Попередній посол США в Польщі Марк Бжезинський, номінований президентом Джо Байденом, пішов у відставку у січні 2025 року – перед інавгурацією Трампа.