Трамп назначил послом в Польше консерватора-радиоведущего
Новости — Пятница, 7 февраля 2025, 19:02 —
Президент США Дональд Трамп решил назначить новым американским послом в Польше бизнесмена, комментатора и издателя консервативных взглядов Томаса Роуза.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Notes from Poland.
Объявляя о назначении Роуза на дипломатическую должность, Трамп отметил, что он – "очень уважаемый бизнесмен и комментатор, который почти десять лет вел успешное радиошоу на Sirius XM".
Также Роуз был издателем и генеральным директором The Jerusalem Post – англоязычного израильского портала.
О связях будущего посла с Польшей в открытых источниках не сообщалось.
В то же время в январе он похвалил президента страны Анджея Дуду за то, что тот "предотвратил разрыв в американо-польских отношениях", якобы убедив правительство не арестовывать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС.
Кандидатуру Роуза приветствовали политики из польской консервативной оппозиционной партии "Право и справедливость". К примеру, бывший министр правительства "ПиС" Вальдемар Буда назвал американца "другом Польши".
Однако бывший лидер центристской партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетина заявил, что Роуз "будет приятно разочарован Польшей, когда столкнется с реальностью, а не со статьями из правой прессы".
Предыдущий посол США в Польше Марк Бжезинский, номинированный президентом Джо Байденом, ушел в отставку в январе 2025 года – перед инаугурацией Трампа.