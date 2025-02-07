Трамп назначил послом в Польше консерватора-радиоведущего

Президент США Дональд Трамп решил назначить новым американским послом в Польше бизнесмена, комментатора и издателя консервативных взглядов Томаса Роуза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Notes from Poland.

Объявляя о назначении Роуза на дипломатическую должность, Трамп отметил, что он – "очень уважаемый бизнесмен и комментатор, который почти десять лет вел успешное радиошоу на Sirius XM".

Также Роуз был издателем и генеральным директором The Jerusalem Post – англоязычного израильского портала.

Реклама:

Анджей Дуда и Томас Роуз

О связях будущего посла с Польшей в открытых источниках не сообщалось.

В то же время в январе он похвалил президента страны Анджея Дуду за то, что тот "предотвратил разрыв в американо-польских отношениях", якобы убедив правительство не арестовывать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС.

Кандидатуру Роуза приветствовали политики из польской консервативной оппозиционной партии "Право и справедливость". К примеру, бывший министр правительства "ПиС" Вальдемар Буда назвал американца "другом Польши".

Однако бывший лидер центристской партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетина заявил, что Роуз "будет приятно разочарован Польшей, когда столкнется с реальностью, а не со статьями из правой прессы".

Предыдущий посол США в Польше Марк Бжезинский, номинированный президентом Джо Байденом, ушел в отставку в январе 2025 года – перед инаугурацией Трампа.