Глава МЗС Чехії розповів Келлогу, що робити з Україною

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у межах візиту до Вашингтона зустрівся зі спецпредставником Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Ліпавського, Келлог поцікавився поглядом Чехії на російську агресію.

"Україна має бути достатньо озброєна, щоб вести переговори з сильної позиції. Очевидно, що Чехія зацікавлена в тому, щоб Росія більше ніколи не наважилася напасти на свого сусіда", – додав він.

Met with the Special Envoy for Ukraine and Russia @SPE_Kellogg . He was interested in Czechia’s view on Russian aggression. Ukraine needs to be armed enough to negotiate from a strong position. Clearly in the Czech interest that Russia never dares to attack its neighbour again. pic.twitter.com/6iigNToW99