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Глава МЗС Чехії розповів Келлогу, що робити з Україною

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Новини — П'ятниця, 7 лютого 2025, 21:32 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у межах візиту до Вашингтона зустрівся зі спецпредставником Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Ліпавського, Келлог поцікавився поглядом Чехії на російську агресію.

"Україна має бути достатньо озброєна, щоб вести переговори з сильної позиції. Очевидно, що Чехія зацікавлена в тому, щоб Росія більше ніколи не наважилася напасти на свого сусіда", – додав він.

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Раніше посланник Трампа підтвердив, що планує взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції і зустрітись "із союзниками Америки, які готові працювати з нами".

Очікується, що Келлог також відвідає Україну в лютому.

Нещодавно він розкритикував попередню американську адміністрацію за її політику щодо російсько-української війни і заявив, що у Дональда Трампа буде "цілісний підхід".

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Чехія США Війна з РФ
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