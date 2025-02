Глава МИД Чехии рассказал Келлогу, что делать с Украиной

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в рамках визита в Вашингтон встретился со спецпредставителем Дональда Трампа по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам Липавского, Келлог поинтересовался взглядом Чехии на российскую агрессию.

"Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы вести переговоры с сильной позиции. Очевидно, что Чехия заинтересована в том, чтобы Россия больше никогда не решилась напасть на своего соседа", – добавил он.

Met with the Special Envoy for Ukraine and Russia @SPE_Kellogg . He was interested in Czechia’s view on Russian aggression. Ukraine needs to be armed enough to negotiate from a strong position. Clearly in the Czech interest that Russia never dares to attack its neighbour again. pic.twitter.com/6iigNToW99