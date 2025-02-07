Келлог про підхід Байдена до війни в Україні: не стратегія, а "наклейка на бампер"

Спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келлог розкритикував попередню американську адміністрацію за її політику щодо російсько-української війни і заявив, що у Дональда Трампа буде "цілісний підхід".

Про це він сказав в інтерв'ю The New York Post, повідомляє "Європейська правда".

Келлог розкритикував стратегію колишнього президента Байдена, який пообіцяв надавати Україні допомогу "стільки, скільки потрібно", й у таких обсягах, які потрібні, не посилюючи при цьому тиск на інші елементи національної влади. "Це не стратегія, це наклейка на бампер", – відзначив Келлог.

"На дуже високому рівні я сказав: добре, (адміністрація Байдена) насправді не займається війною і не допомагає Україні так, як вони мали б... надаючи Україні необхідну зброю або стратегію в потрібний час", – продовжив він.

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Келлог зазначив, що Трамп зосередився на застосуванні цілісного підходу до припинення жорстоких бойових дій.

За його словами, президент США спочатку "хоче зупинити вбивства – просто зупинити їх – а потім вже йти далі" щодо деталей майбутніх переговорів.

"Я думаю, що у нас є деякі можливості, і, на щастя, я працюю над великими угодами… Він (Трамп) написав книгу "Мистецтво укладання угод". Я б не став ігнорувати його думку", – додав Кіт Келлог.

"Тиск не може бути лише військовим. Ви повинні чинити економічний тиск, ви повинні чинити дипломатичний тиск, певні види військового тиску і важелі, які ви будете використовувати, щоб переконатися, що (це йде) туди, куди ми хочемо", – пояснив він.

Келлог додав, що обидві сторони в будь-яких переговорах повинні йти на поступки, бо "саме так відбувається в переговорах".

Він також зазначив, що Трамп готовий подвоїти американські санкції, щоб змусити Росію припинити війну в Україні.

А напередодні Келлог наполіг, що Україна має бути готова провести вибори під час війни, бо це "ознака здорової демократії".