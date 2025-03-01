Шольц зателефонував Мерцу обговорити подальшу підтримку України

Після скандалу в Білому домі федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у п'ятницю ввечері зателефонував майбутньому канцлеру Фрідріху Мерцу.

Про це повідомило видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Як зазначило видання, у розмові йшлося про подальшу німецьку допомогу Україні.

У неділю Шольц вирушає до Лондона на запрошення прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який збирає саміт деяких європейських лідерів щодо України і безпеки Європи.

Цього тижня Стармер відвідав президента США Дональда Трампа в Білому домі. Після повернення він запросив численних глав держав і урядів ЄС до Лондона 2 березня, щоб скоординувати майбутній курс європейців щодо України.

Фрідріх Мерц не буде супроводжувати Шольца в неділю.

У п’ятницю ввечері і Шольц, і Мерц заявили про підтримку України після скандалу в Білому домі.

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