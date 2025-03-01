Reuters: Туреччина у Лондоні повторить пропозицію прийняти переговори України і Росії

Міністр закордонних справ Туреччини на зустрічі європейських лідерів у Лондоні в неділю повторить пропозицію Анкари провести прямі мирні переговори між Україною та Росією.

Про це повідомило агентству Reuters в суботу турецьке дипломатичне джерело, пише "Європейська правда".

У неділю міністр закордонних справ Хакан Фідан поінформує європейських лідерів про зусилля Туреччини щодо пошуку "справедливого і тривалого миру" у війні, повідомило джерело.

Співрозмовник агентства додав, що Фідан також підтвердить прихильність Анкари територіальній цілісності і суверенітету України.

Очікується, що Фідан "підкреслить, що Туреччина, яка приймала прямі переговори між Росією і Україною в березні 2022 року, готова взяти на себе цю роль в майбутньому періоді", і скаже, що всі сторони повинні спільно зосередитися на тривалій регіональній безпеці і стабільності, а також економічному процвітанні в переговорах.

Президент Володимир Зеленський відвідав Туреччину минулого місяця, в той самий день, коли представники США та Росії зустрілися в Ер-Ріяді на переговорах – без участі Києва – з метою припинення війни.

У понеділок міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров також провів переговори в Анкарі.

У четвер делегації США та Росії зустрілися в Стамбулі для переговорів, спрямованих на вирішення двосторонніх питань щодо роботи посольств.

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