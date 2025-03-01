У Зеленського повідомили деталі візиту до Британії

Президент України Володимир Зеленський ввечері у суботу зустрінеться з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, а у неділю його прийме король Чарльз ІІІ.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера у суботу 1 березня запланована на 17:00 за Лондоном (19:00 за Києвом), повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

У неділю, як відомо, Зеленський візьме участь у саміті європейських лідерів щодо підтримки України.

Крім того, запланована низка двосторонніх зустрічей, зокрема з королем Чарльзом ІІІ.

Літак президента України приземлився у Великій Британії у суботу, наступного дня після зустрічі Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті, що перетворилася на сварку.

Бритнський прем’єр після того провів телефонну розмову з українським президентом і підтвердив, що чекає його на саміті в Лондоні. Також він поговорив з Дональдом Трампом по-телефону.

Після цього в уряді Британії заявили, що Стармер "зберігає непохитну підтримку України і робить усе можливе, щоб знайти шлях до тривалого миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України".

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