У Зеленського повідомили деталі візиту до Британії
Президент України Володимир Зеленський ввечері у суботу зустрінеться з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, а у неділю його прийме король Чарльз ІІІ.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.
Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера у суботу 1 березня запланована на 17:00 за Лондоном (19:00 за Києвом), повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.
У неділю, як відомо, Зеленський візьме участь у саміті європейських лідерів щодо підтримки України.
Крім того, запланована низка двосторонніх зустрічей, зокрема з королем Чарльзом ІІІ.
Літак президента України приземлився у Великій Британії у суботу, наступного дня після зустрічі Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті, що перетворилася на сварку.
Бритнський прем’єр після того провів телефонну розмову з українським президентом і підтвердив, що чекає його на саміті в Лондоні. Також він поговорив з Дональдом Трампом по-телефону.
Після цього в уряді Британії заявили, що Стармер "зберігає непохитну підтримку України і робить усе можливе, щоб знайти шлях до тривалого миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України".
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