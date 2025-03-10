У SIPRI підрахували, наскільки держави НАТО у Європі залежні від зброї зі США

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру SIPRI, за останні чотири роки більша частина імпорту озброєнь європейськими країнами НАТО припадала на США, що підкреслює їхню залежність у період послаблення трансатлантичних відносин.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, пише "Європейська правда".

За даними SIPRI, в останні чотири роки зі США до європейських країн НАТО було імпортовано 64% озброєнь, у той час як у період з 2015 по 2019 рік – 52%.

Частка США у світовому експорті зброї у 2020-2024 роках склала 43%, що робить їх найбільшим постачальником, який випереджає Францію і Росію.

Україна була найбільшим імпортером зброї в цей період – на неї припало 8,8% від загальносвітового обсягу зброї. Великими імпортерами також були Індія, Катар, Саудівська Аравія і Пакистан.

На частку Росії припало 7,8% світового експорту зброї за той самий період, а частка Китаю склала 5,9 %, свідчать дані.

Потік американської зброї в європейські країни НАТО підкреслює складнощі, пов'язані зі скороченням залежності регіону від Сполучених Штатів.

Ризик став очевидним, коли США призупинили надання військової та розвідувальної допомоги Україні.

Дедалі хаотичніша геополітична ситуація змусить Європу взяти на себе більший тягар оборони, причому витрати на неї, найімовірніше, значно зростуть.

Минулого тижня саміт ЄС підтримав ідею глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо масштабних оборонних інвестицій.

У понеділок та у вівторок міністри фінансів ЄС обговорять фінансування оборони коштом нових спільних запозичень, наявних фондів ЄС і посилення ролі Європейського інвестиційного банку.

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