У Трампа погрожують бойовикам ХАМАС, якщо ті відмовляться звільнити заручників

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Адам Белер пригрозив бойовикам терористичного угруповання ХАМАС, якщо ті відмовляться звільнити решту утримуваних заручників.

Заяву посадовця наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Він сказав, що погрози Трампа на адресу ХАМАС можуть здатись "порожніми", але "це до тих пір, поки він не виконає погрози".

"І тоді вона не така вже й порожня. І тоді ви мертві", – зазначив Белер.

Раніше стало відомо, що США вели прямі переговори з ХАМАС у Катарі, намагаючись домогтися звільнення американських заручників і обговорити можливі шляхи завершення війни.

Коментуючи це, Белер сказав, що переговори були зосереджені на головному принципі зовнішньої політики Трампа: "Він не хоче війни. Він хоче мирного світу".

"Діалог означає сидіти, слухати, чого хтось хоче, а потім визначати: чи відповідає це тому, чого хочемо ми, чи ні? І як тоді можна опинитися десь посередині і не мати війни", – сказав він.

США раніше ніколи не вели прямих переговорів з цим угрупованням, яке Державний департамент у 1997 році визнав іноземною терористичною організацією.

Минулого тижня Трамп написав у Truth Social з послання до ХАМАС: "Це ваше останнє попередження!" "Шалом ХАМАС" означає "Привіт і прощавай". Звільніть усіх заручників зараз, не пізніше, і негайно поверніть всі тіла людей, яких ви вбили, або для вас все скінчено".

Також, як відомо, Трамп раніше виступив з радикальними ідеями відселення палестинців і перетворення Гази на "близькосхідну Рив’єру".