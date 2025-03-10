У Трампа угрожают боевикам ХАМАС, если те откажутся освободить заложников

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Адам Белер пригрозил боевикам террористической группировки ХАМАС, если те откажутся освободить остальных удерживаемых заложников.

Заявление чиновника приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Он сказал, что угрозы Трампа в адрес ХАМАС могут показаться "пустыми", но "это до тех пор, пока он не выполнит угрозы".

"И тогда она не такая уж и пустая. И тогда вы мертвы", – отметил Белер.

Ранее стало известно, что США вели прямые переговоры с ХАМАС в Катаре, пытаясь добиться освобождения американских заложников и обсудить возможные пути завершения войны.

Комментируя это, Белер сказал, что переговоры были сосредоточены на главном принципе внешней политики Трампа: "Он не хочет войны. Он хочет мирного мира".

"Диалог означает сидеть, слушать, чего кто-то хочет, а затем определять: соответствует ли это тому, чего хотим мы, или нет? И как тогда можно оказаться где-то посередине и не иметь войны", – сказал он.

США ранее никогда не вели прямых переговоров с этой группировкой, которую Государственный департамент в 1997 году признал иностранной террористической организацией.

На прошлой неделе Трамп написал в Truth Social с посланием к ХАМАС: "Это ваше последнее предупреждение!" "Шалом ХАМАС" означает "Привет и прощай". Освободите всех заложников сейчас, не позже, и немедленно верните все тела людей, которых вы убили, или для вас все кончено".

Также, как известно, Трамп ранее выступил с радикальными идеями отселения палестинцев и превращения Газы в "ближневосточную Ривьеру".