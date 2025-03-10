В Італії сподіваються, що план Макрона щодо миротворців в Україні не знадобиться

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні висловив сподівання, що запропонований президентом Франції Емманюелем Макроном план, який передбачає розгортання європейських сил в Україні, не буде необхідним.

Заяву Таяні наводить пресслужба Міністерства закордонних справ Італії, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи офіційну позицію Італії щодо плану Макрона, Таяні зазначив: "Ми сподіваємося, що те, що пропонує Макрон, не знадобиться".

"Тому що ми – як і сам Зеленський – вважаємо, що війна може закінчитися протягом року. У нас відкриті інші фронти, і ми маємо працювати над справедливим мирним договором… який поважає позицію України", – зазначив очільник італійського МЗС.

Він також виключив відправку італійських військ в Україні у складі як європейської місії, так і місії НАТО.

"Інший варіант – місія ООН, яка могла б виступати як проміжні сили після досягнення миру", – додав Таяні.

За даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні.

Макрон раніше наголошував, що умови припинення російсько-української війни не можуть бути такими, що означали б де-факто капітуляцію України, а надійний мир потрібен для безпеки всього європейського континенту.

Читайте також: План Європи для України. Що пообіцяли Зеленському в Лондоні на тлі тиску США.