В Италии надеются, что план Макрона по миротворцам в Украине не понадобится

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном план, который предусматривает развертывание европейских сил в Украине, не будет необходимым.

Заявление Таяни приводит пресс-служба Министерства иностранных дел Италии, сообщает "Европейская правда".

Комментируя официальную позицию Италии относительно плана Макрона, Таяни отметил: "Мы надеемся, что то, что предлагает Макрон, не понадобится".

"Потому что мы – как и сам Зеленский – считаем, что война может закончиться в течение года. У нас открыты другие фронты, и мы должны работать над справедливым мирным договором...который уважает позицию Украины", – отметил глава итальянского МИД.

Он также исключил отправку итальянских войск в Украину в составе как европейской миссии, так и миссии НАТО.

"Другой вариант – миссия ООН, которая могла бы выступать как промежуточные силы после достижения мира", – добавил Таяни.

По данным СМИ, Великобритания и Франция подготовили план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине.

Макрон ранее отмечал, что условия прекращения российско-украинской войны не могут быть такими, что означали бы де-факто капитуляцию Украины, а надежный мир нужен для безопасности всего европейского континента.

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