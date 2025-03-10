Нова очільниця МЗС Австрії приїде до Києва у п’ятницю

Нова очільниця МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер відвідає Україну в п'ятницю.

Про це у понеділок агентству APA повідомив її речник, пише "Європейська правда".

Серед іншого, у Києві запланована зустріч міністерки з українським колегою Андрієм Сибігою та візит до дитячої лікарні "Охматдит", куди минулого року влучила російська ракета.

В австрійському посольстві відбудеться прийом, на якому будуть присутні представники бізнесу та гуманітарних організацій.

Це буде друга закордонна поїздка Майнль-Райзінгер з моменту її вступу на посаду минулого понеділка. Її перша закордонна поїздка відбулася в Брюссель, де вона провела переговори з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

У середу австрійська міністерка поговорила з Андрієм Сибігою телефоном і підтвердила "повну відданість Австрії незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України".

Також повідомляли, що Майнль-Райзінгер у першій телефонній розмові зі своїм угорським колегою Петером Сійярто обговорила війну Росії проти України і потребу європейської єдності у цьому контексті.

Нагадаємо, 3 березня новий уряд Австрії на чолі з канцлером Крістіаном Штокером склав присягу після п’ятимісячної політичної кризи.

Детальніше про новий уряд Австрії читайте у статті Шанс на проукраїнську Австрію: як ультраправих переможців лишили поза урядом і що буде далі.