Новая глава МИД Австрии приедет в Киев в пятницу

Новая глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер посетит Украину в пятницу.

Об этом в понедельник агентству APA сообщил ее представитель, пишет "Европейская правда".

Среди прочего, в Киеве запланирована встреча министра с украинским коллегой Андреем Сибигой и визит в детскую больницу "Охматдет", куда в прошлом году попала российская ракета.

В австрийском посольстве состоится прием, на котором будут присутствовать представители бизнеса и гуманитарных организаций.

Это будет вторая зарубежная поездка Майнль-Райзингер с момента ее вступления в должность в прошлый понедельник. Ее первая зарубежная поездка состоялась в Брюссель, где она провела переговоры с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

В среду австрийский министр поговорила с Андреем Сибигой по телефону и подтвердила "полную приверженность Австрии независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Также сообщалось, что Майнль-Райзингер в первом телефонном разговоре со своим венгерским коллегой Петером Сийярто обсудила войну России против Украины и необходимость европейского единства в этом контексте.

Напомним, 3 марта новое правительство Австрии во главе с канцлером Кристианом Штокером приняло присягу после пятимесячного политического кризиса.

Подробнее о новом правительстве Австрии читайте в статье Шанс на проукраинскую Австрию: как ультраправых победителей оставили вне правительства и что будет дальше.