Розвідка Британії повідомила про контратаки українських сил під Покровськом

Українські сили оборони провели низку контратакувальних дій в районі Покровська Донецької області, водночас у Курській області армія РФ чинить тиск на українські підрозділи.

Про це йдеться в огляді британської розвідки, який опублікований в X (Twitter) Міністерства оборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

В огляді йдеться, що війська РФ чинять дедалі більший тиск на українські сили в Курській області із заходу, півночі та сходу.

Українські війська, ймовірно, зберігають контроль над територією площею близько 300 кв. км.

Водночас в огляді зазначено, що російські окупаційні сили проводять менше наступальних операцій на інших ділянках фронту порівняно з кінцем 2024 і початком 2025 року.

В районі Покровська, де зосереджені основні російські підрозділи, українські війська здійснили низку контратак у районі населених пунктів Піщане, Удачне, Шевченко, а також в районі логістичної магістралі Т-05-06.

"Можливості для українських контрнаступів розширилися завдяки скороченню кількості наземних наступальних операцій, що проводяться Росією", – йдеться в огляді.

Також у відомстві зазначають, що російські лінії постачання у напрямку Покровська також були ослаблені атаками українських FPV-дронів.

Минулого тижня естонська розвідка відзначала успішні українські контратаки в районі Покровська.

Раніше британська розвідка повідомляла, що з початку 2025 року втрати російської окупаційної армії в Україні склали вже 90 тисяч військових вбитими і пораненими.