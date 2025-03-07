Розвідка Естонії: Україна проводить успішні контратаки на Покровському напрямку

В розвідувальному центрі Сил оборони Естонїі відзначили успішні українські контратаки на Покровському напрямку, при цьому російські війська дещо просунулись у Курській області.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, якого цитує ERR.

Ківісельг зазначив, що російські війська, як і раніше, утримують ініціативу, а кількість щоденних атак залишається на рівні минулого тижня і в середньому становить 109 атак на день.

"Однак Російській Федерації не вдалося зайняти таку велику частину української території, як у грудні та січні. Темпи просування сповільнилися. Однак на тактичному рівні просування, на жаль, все ще відбуваються", – сказав він.

Коментуючи ситуацію в Курській області, Ківісельг зазначив, що північнокорейські військові знову беруть активну участь у бойових діях.

"Попри те, що Україна веде активні оборонні та наступальні дії в Курській області і, як і раніше, утримує 350-380 квадратних кілометрів, Російській Федерації за останній тиждень вдалося відвоювати деякі території, приблизно 20-40 квадратних кілометрів", – розповів глава естонського розвідцентру.

Він також зазначив, що окупаційна армія РФ стали активніше завдавати ударів у Сумській області, ймовірно, щоб послабити українське угруповання у Курській області.

За його словами, у Донецькій області Росія посилила тиск у напрямку населеного пункту Часів Яр, намагаючись прорвати українські лінії оборони.

"Досягнуто деякого тактичного успіху, але загалом українські оборонні рубежі тримаються", – сказав Ківісельг.

Крім того, українські війська провели успішні контратаки в районі Покровська. Їм вдалося стабілізувати там фронт і звільнити кілька сіл у цьому районі.

Раніше британська розвідка повідомляла, що з початку 2025 року втрати російської окупаційної армії в Україні склали вже 90 тисяч військових вбитими і пораненими.

Також розвідка проаналізувала стан російської армії станом на третій рік повномасштабної війни проти України та розповіла про її втрати.