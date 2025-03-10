У Польщі розкрили деталі майбутньої програми військової підготовки

Польське Міністерство національної оборони заявило, що військова підготовка в країні в майбутньому буде доступна всім громадянам і надаватиметься у двох варіантах – базовому та розширеному.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

На пресконференції в понеділок глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його відомство організує інтерактивну карту, де можна буде обрати військового інструктора і вид навчання, який він зможе пройти.

Він зазначив, що польські військовослужбовці, які захочуть скористатися навчанням, отримають "привабливу компенсацію", а сама програма буде доступна і для чоловіків, і для жінок у двох варіантах – базовому і розширеному.

"Ця програма буде комплексним навчанням, в якому братимуть участь як військовослужбовці строкової служби, так і військовослужбовці запасу, а також ті, хто вже пройшов службу і… захоче долучитися, ця пропозиція буде адресована також і їм", – анонсував він.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик своєю чергою спрогнозував, що програма військової підготовки може набути чинності "раніше, ніж з наступного року".

"Ми представимо комплексний план у найближчі дні і тижні, щоб громадськість також могла дізнатися деталі, але найважливішою інформацією є те, що ми хочемо, щоб це була універсальна і добровільна програма", – сказав він.

Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував, що польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі на випадок війни.

Перед тим у Польщі запровадили добровільну місячну військову підготовку для випускників шкіл.