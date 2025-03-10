В Польше раскрыли детали будущей программы военной подготовки

Польское Министерство национальной обороны заявило, что военная подготовка в стране в будущем будет доступна всем гражданам и будет предоставляться в двух вариантах – базовом и расширенном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

На пресс-конференции в понедельник глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его ведомство организует интерактивную карту, где можно будет выбрать военного инструктора и вид обучения, который он сможет пройти.

Он отметил, что польские военнослужащие, которые захотят воспользоваться обучением, получат "привлекательную компенсацию", а сама программа будет доступна и для мужчин, и для женщин в двух вариантах – базовом и расширенном.

"Эта программа будет комплексным обучением, в котором будут участвовать как военнослужащие срочной службы, так и военнослужащие запаса, а также те, кто уже прошел службу и... захочет присоединиться, это предложение будет адресовано также и им", – анонсировал он.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в свою очередь спрогнозировал, что программа военной подготовки может вступить в силу "раньше, чем со следующего года".

"Мы представим комплексный план в ближайшие дни и недели, чтобы общественность также могла узнать детали, но самой важной информацией является то, что мы хотим, чтобы это была универсальная и добровольная программа", – сказал он.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал, что польское правительство работает над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше на случай войны.

Перед тем в Польше ввели добровольную месячную военную подготовку для выпускников школ.