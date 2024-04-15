У Польщі випускникам шкіл пропонують місяць військової підготовки, і не безоплатно

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про запуск програми місячної військової підготовки для випускників шкіл, учасників якої будуть заохочувати фінансовою винагородою.

Про це він заявив під час пресконференції в Кракові 15 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Як сказав Косіняк-Камиш, Міноборони Польщі спільно з Генеральним штабом готує програму для військового вишколу молоді "відразу після закінчення середньої школи", під час літніх канікул.

"Я хотів би запросити молодих людей після закінчення середньої школи, перед тим, як вони підуть до університету або на роботу, прийти на місячне навчання, щоб ми могли запропонувати їм навички, вміння", – пояснив він.

Голова польського Міноборони заявив, що учасників такого навчання готуватимуть до служби в активному резерві, вони є безкоштовними, а за час перебування в казармі учасники отримують зарплату.

"Я вважаю, що краще піти на таке навчання, ніж працювати в кафе чи ресторані. Ця винагорода буде зовсім не символічною, а дуже пристойною, вищою за мінімальну зарплату. Тому я буду дуже заохочувати молодь", – зазначив Косіняк-Камиш.

Він висловив сподівання, що навчання може розпочатись уже цього року, але для цього необхідно підготувати інфраструктурну безпеку та побудувати казарми.

Нагадаємо, навесні 2022 року в Польщі було ухвалено закон "Про захист Батьківщини", який запровадив новий вид військової служби – добровільну військову службу. Пройти її може кожен, хто раніше не був в армії. Завдяки їй можна пройти військову підготовку і в майбутньому залишитись в резерві або вступити в професійну армію.

Крім того, Польща планує довести витрати на оборону до 5% ВВП.