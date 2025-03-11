У Фінляндії повідомили про візит міністра оборони в Україну

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у понеділок, 10 березня, відвідав Україну з візитом.

Про це повідомили у фінському Міністерстві оборони, інформує "Європейська правда".

В ході візиту Хяккянен зустрівся з представниками українського уряду і збройних сил.

Під час зустрічей з представниками Міністерства оборони та Міністерства промисловості обговорювалося співробітництво між Фінляндією та Україною.

Програма візиту також включала відвідування підприємств оборонної промисловості та дослідницьких центрів.

"Мені надали детальний огляд ситуації в Україні та діяльності Росії. Росія продовжує повномасштабний наступ за підтримки своїх союзників. Зміцнення позицій України має вирішальне значення у зв'язку з початком мирних переговорів", – сказав Хяккянен.

Він також наголосив на довгостроковій прихильності Фінляндії підтримці України та роботі з досягнення міцного і справедливого миру в Україні.

"Зміцнення оборонної промисловості України та Європи загалом є центральним питанням. Фінляндія та Україна поглиблюватимуть свою оборонну співпрацю. Ключову роль у цьому відіграє наша нова програма внутрішнього фінансування промисловості", – підкреслив фінський міністр.

Хяккянен також поклав вінок до меморіалу на Михайлівській площі у пам'ять про загиблих українських солдатів та відвідав місця колишніх боїв під Києвом.

В ході візиту Хяккянена супроводжував начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Веса Віртанен.

Раніше повідомляли, що Фінляндія підтримує другу фазу (2025-2027 роки) роботи Фонду партнерства для стійкої України (PFRU) внеском у 4,5 млн євро.

А наприкінці січня стало відомо, що Фінляндія надасть Україні 27-му партію військової допомоги на майже 200 млн євро.