У Фінляндії повідомили про візит міністра оборони в Україну
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у понеділок, 10 березня, відвідав Україну з візитом.
Про це повідомили у фінському Міністерстві оборони, інформує "Європейська правда".
В ході візиту Хяккянен зустрівся з представниками українського уряду і збройних сил.
Під час зустрічей з представниками Міністерства оборони та Міністерства промисловості обговорювалося співробітництво між Фінляндією та Україною.
Програма візиту також включала відвідування підприємств оборонної промисловості та дослідницьких центрів.
"Мені надали детальний огляд ситуації в Україні та діяльності Росії. Росія продовжує повномасштабний наступ за підтримки своїх союзників. Зміцнення позицій України має вирішальне значення у зв'язку з початком мирних переговорів", – сказав Хяккянен.
Він також наголосив на довгостроковій прихильності Фінляндії підтримці України та роботі з досягнення міцного і справедливого миру в Україні.
"Зміцнення оборонної промисловості України та Європи загалом є центральним питанням. Фінляндія та Україна поглиблюватимуть свою оборонну співпрацю. Ключову роль у цьому відіграє наша нова програма внутрішнього фінансування промисловості", – підкреслив фінський міністр.
Хяккянен також поклав вінок до меморіалу на Михайлівській площі у пам'ять про загиблих українських солдатів та відвідав місця колишніх боїв під Києвом.
В ході візиту Хяккянена супроводжував начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Веса Віртанен.
Раніше повідомляли, що Фінляндія підтримує другу фазу (2025-2027 роки) роботи Фонду партнерства для стійкої України (PFRU) внеском у 4,5 млн євро.
А наприкінці січня стало відомо, що Фінляндія надасть Україні 27-му партію військової допомоги на майже 200 млн євро.