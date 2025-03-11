В Финляндии сообщили о визите министра обороны в Украину

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в понедельник, 10 марта, посетил Украину с визитом.

Об этом сообщили в финском Министерстве обороны, информирует "Европейская правда".

В ходе визита Хяккянен встретился с представителями украинского правительства и вооруженных сил.

Во время встреч с представителями Министерства обороны и Министерства промышленности обсуждалось сотрудничество между Финляндией и Украиной.

Программа визита также включала посещение предприятий оборонной промышленности и исследовательских центров.

"Мне предоставили подробный обзор ситуации в Украине и деятельности России. Россия продолжает полномасштабное наступление при поддержке своих союзников. Укрепление позиций Украины имеет решающее значение в связи с началом мирных переговоров", – сказал Хяккянен.

Он также отметил долгосрочную приверженность Финляндии поддержке Украины и работе по достижению прочного и справедливого мира в Украине.

"Укрепление оборонной промышленности Украины и Европы в целом является центральным вопросом. Финляндия и Украина будут углублять свое оборонное сотрудничество. Ключевую роль в этом играет наша новая программа внутреннего финансирования промышленности", – подчеркнул финский министр.

Хяккянен также возложил венок к мемориалу на Михайловской площади в память о погибших украинских солдатах и посетил места бывших боев под Киевом.

В ходе визита Хяккянена сопровождал начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Веса Виртанен.

Ранее сообщалось, что Финляндия поддерживает вторую фазу (2025-2027 годы) работы Фонда партнерства для устойчивой Украины (PFRU) взносом в 4,5 млн евро.

А в конце января стало известно, что Финляндия предоставит Украине 27-ю партию военной помощи на почти 200 млн евро.