В Финляндии сообщили о визите министра обороны в Украину
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в понедельник, 10 марта, посетил Украину с визитом.
Об этом сообщили в финском Министерстве обороны, информирует "Европейская правда".
В ходе визита Хяккянен встретился с представителями украинского правительства и вооруженных сил.
Во время встреч с представителями Министерства обороны и Министерства промышленности обсуждалось сотрудничество между Финляндией и Украиной.
Программа визита также включала посещение предприятий оборонной промышленности и исследовательских центров.
"Мне предоставили подробный обзор ситуации в Украине и деятельности России. Россия продолжает полномасштабное наступление при поддержке своих союзников. Укрепление позиций Украины имеет решающее значение в связи с началом мирных переговоров", – сказал Хяккянен.
Он также отметил долгосрочную приверженность Финляндии поддержке Украины и работе по достижению прочного и справедливого мира в Украине.
"Укрепление оборонной промышленности Украины и Европы в целом является центральным вопросом. Финляндия и Украина будут углублять свое оборонное сотрудничество. Ключевую роль в этом играет наша новая программа внутреннего финансирования промышленности", – подчеркнул финский министр.
Хяккянен также возложил венок к мемориалу на Михайловской площади в память о погибших украинских солдатах и посетил места бывших боев под Киевом.
В ходе визита Хяккянена сопровождал начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Веса Виртанен.
Ранее сообщалось, что Финляндия поддерживает вторую фазу (2025-2027 годы) работы Фонда партнерства для устойчивой Украины (PFRU) взносом в 4,5 млн евро.
А в конце января стало известно, что Финляндия предоставит Украине 27-ю партию военной помощи на почти 200 млн евро.