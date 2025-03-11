Генсек ОБСЕ в Москве поручкался с Лавровым и назвал РФ "важным партнером"

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу совершил визит в Москву во вторник, 11 марта, где встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На совместной пресс-конференции в Москве во вторник Синирлиоглу поблагодарил Лаврова за приглашение и за "продуктивный и откровенный разговор".

"Я являюсь генеральным сектором ОБСЕ, и я предан тому, чтобы работать со всеми 57 государствами-участниками... Российская Федерация – это соучредитель организации, поэтому это очень важный партнер в рамках ОБСЕ", – добавил он.

Генсек ОБСЕ добавил, что хотел бы "продолжать работать с Россией по вопросам мира и безопасности в Европе, поэтому я здесь".

Синирлиоглу перед тем показали "последствия" ночной атаки украинских дронов в городе Видное Московской области, где якобы были повреждены гражданские дома.

Сам он уклонился от ответа, будет ли "осуждать" Украину за эти удары, но выразил надежду, что "скоро война закончится".

В декабре 2024 года Совет министров ОБСЕ достиг компромисса с назначением руководства, что неоднократно блокировала Россия из-за консенсусного принципа принятия решений.

Назначенный тогда генеральным секретарем ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выразил надежду, что организация приложится к установлению мира в Украине.