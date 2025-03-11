Генсек ОБСЕ в Москве поручкался с Лавровым и назвал РФ "важным партнером"
Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу совершил визит в Москву во вторник, 11 марта, где встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Об этом сообщает "Европейская правда".
На совместной пресс-конференции в Москве во вторник Синирлиоглу поблагодарил Лаврова за приглашение и за "продуктивный и откровенный разговор".
"Я являюсь генеральным сектором ОБСЕ, и я предан тому, чтобы работать со всеми 57 государствами-участниками... Российская Федерация – это соучредитель организации, поэтому это очень важный партнер в рамках ОБСЕ", – добавил он.
Генсек ОБСЕ добавил, что хотел бы "продолжать работать с Россией по вопросам мира и безопасности в Европе, поэтому я здесь".
Синирлиоглу перед тем показали "последствия" ночной атаки украинских дронов в городе Видное Московской области, где якобы были повреждены гражданские дома.
Сам он уклонился от ответа, будет ли "осуждать" Украину за эти удары, но выразил надежду, что "скоро война закончится".
В декабре 2024 года Совет министров ОБСЕ достиг компромисса с назначением руководства, что неоднократно блокировала Россия из-за консенсусного принципа принятия решений.
Назначенный тогда генеральным секретарем ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выразил надежду, что организация приложится к установлению мира в Украине.