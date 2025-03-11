Старший син Трампа відвідав Сербію та зустрівся із Вучичем

Старший син американського президента Дональд Трамп-молодший відвідав Сербію та зустрівся із президентом країни Александаром Вучичем.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

У вівторок, 11 березня, Трамп-молодший зустрівся з Вучичем у Белграді на тлі хвилі антиурядових протестів і політичних криз, що назрівають у балканських країнах.

Це вже другий візит старшого сина президента США Дональда Трампа до Сербії, після поїздки до Белграда у вересні, коли він намагався заручитися підтримкою на виборах свого батька.

Фото: Офіс сербського президента

Після завершення зустрічі президент Сербії написав в Instagram, що переговори продемонстрували прихильність до "зміцнення двосторонніх відносин і спільної роботи над вирішенням глобальних викликів", але не уточнив, про що саме йшлося на переговорах.

Зазначимо, студенти університетів Сербії майже щодня виходять на мітинги, які розпочалися після обвалу навісу на залізничній станції. Зокрема 10 березня кілька сотень протестувальників заблокували будівлю сербського державного телерадіомовника РТС у Белграді.

Протестувальники вимагають від влади опублікувати документи, що стосуються обвалу накриття вокзалу, притягти до відповідальності винних, зняти звинувачення зі студентів, що беруть участь у протестах, і збільшити бюджет на вищу освіту.

Протести перетворилися на найбільшу загрозу десятирічному утриманню влади Вучичем, оскільки багато сербів звинувачують у трагедії корупцію в уряді.

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