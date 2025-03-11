Старший сын Трампа посетил Сербию и встретился с Вучичем

Старший сын американского президента Дональд Трамп-младший посетил Сербию и встретился с президентом страны Александаром Вучичем.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Во вторник, 11 марта, Трамп-младший встретился с Вучичем в Белграде на фоне волны антиправительственных протестов и политических кризисов, назревающих в балканских странах.

Это уже второй визит старшего сына президента США Дональда Трампа в Сербию, после поездки в Белград в сентябре, когда он пытался заручиться поддержкой на выборах своего отца.

Фото: Офис сербского президента

После завершения встречи президент Сербии написал в Instagram, что переговоры продемонстрировали приверженность "укреплению двусторонних отношений и совместной работы над решением глобальных вызовов", но не уточнил, о чем именно шла речь на переговорах.

Отметим, студенты университетов Сербии почти ежедневно выходят на митинги, которые начались после обвала навеса на железнодорожной станции. В частности, 10 марта несколько сотен протестующих заблокировали здание сербского государственного телерадиовещателя РТС в Белграде.

Протестующие требуют от властей опубликовать документы, касающиеся обвала навеса вокзала, привлечь к ответственности виновных, снять обвинения со студентов, участвующих в протестах, и увеличить бюджет на высшее образование.

Протесты превратились в самую большую угрозу десятилетнему удержанию власти Вучичем, поскольку многие сербы обвиняют в трагедии коррупцию в правительстве.

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