Сотні студентів заблокували будівлю державної телерадіокомпанії Сербії

Кілька сотень протестувальників у понеділок ввечері заблокували будівлю сербського державного телерадіомовника РТС у Белграді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Slobodna Evropa.

Блокування приміщень РТС у сербській столиці було викликане запитанням, яке журналіст поставив президенту Александару Вучичу. Журналіст використав термін "орда", щоб описати студентів, які протестували в Сербії після обвалу навісу на оновленому вокзалі у місті Новий Сад, у результаті чого загинули 15 людей.

Під час блокування мітингувальники дозволили лише вийти співробітникам, але не дозволили нікому заходити в будівлю. Студенти заявили, що їхня блокада триватиме 22 години.

Міністерство внутрішніх справ повідомило про короткочасні зіткнення між протестувальниками та поліцією, під час яких один поліцейський був поранений. У МВС заявили, що правоохоронні органи не будуть втручатися у дії протестувальників, якщо не буде силового вторгнення.

Також протестувальники заблокували будівлю радіотелебачення Воєводини (RTV) у Новому Саді.

Студенти університетів Сербії майже щодня виходять на мітинги, які розпочалися після обвалу навісу на залізничній станції.

Протестувальники вимагають від влади опублікувати документи, що стосуються обвалу накриття вокзалу, притягти до відповідальності винних, зняти звинувачення зі студентів, що беруть участь у протестах, і збільшити бюджет на вищу освіту.

Протести перетворилися на найбільшу загрозу десятирічному утриманню влади президентом Александаром Вучичем, оскільки багато сербів звинувачують у трагедії корупцію в уряді.

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