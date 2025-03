У Європарламенті відкрили читальний простір памʼяті Вікторії Амеліної, яку вбила РФ

У Європейськомй парламенті у вівторок, 11 березня, відбулось відкриття читального простору імені Вікторії Амеліної, яка загинула у 2023 року через удар російської ракети по Краматорську.

Про це повідомила Ярина Груша, членкиня виконавчої ради Українського PEN-клубу та авторка "Європейської правди".

Як підкреслила Груша, що представляла на церемонії родину і друзів Амеліної, вона стала першою українкою, кому присвятили простір в європейських інституціях.

Зала імені Вікторії Амеліної перебуває в частині Європейського парламенту, присвяченому Вінстону Черчилю.

Фото: пресслужба Європейського парламенту

"Вікторія Амеліна – перша громадянка України, кому присвятили простір в європейських інституціях, і я вірю, що це важливий політичний жест, щоб вкотре нагадати, що Україна – це Європа, а Європа – це Україна", – сказала на церемонії віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно.

Фото: пресслужба Європейського парламенту

Після закінчення офіційної частини простір відвідала президентка Європейського парламенту Роберта Метсола, якій подарувалт англійську версію книги Вікторії Амеліної "Looking at Women, Looking at War".

Фото: пресслужба Європейського парламенту

Вікторія Амеліна – письменниця та громадська діячка, членкиня Українського ПЕН, лауреатка національної премії Коронація Слова 2014 року та премії Джозефа Конрада. У 2021 році була номінована на літературну нагороду Центральної Європи Angelus.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Амеліна знайшла у деокупованій Капитолівці під Ізюмом щоденники вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.

Письменниця загинула у 2023 році на Донеччині, коли супроводжувала у поїздці туди письменників із Колумбії.

Частину своєї ключової промови за той рік президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн присвятила Амеліній.