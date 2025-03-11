У Європарламенті відкрили читальний простір памʼяті Вікторії Амеліної, яку вбила РФ
Новини — Вівторок, 11 березня 2025, 21:41 —
У Європейськомй парламенті у вівторок, 11 березня, відбулось відкриття читального простору імені Вікторії Амеліної, яка загинула у 2023 року через удар російської ракети по Краматорську.
Про це повідомила Ярина Груша, членкиня виконавчої ради Українського PEN-клубу та авторка "Європейської правди".
Як підкреслила Груша, що представляла на церемонії родину і друзів Амеліної, вона стала першою українкою, кому присвятили простір в європейських інституціях.
Зала імені Вікторії Амеліної перебуває в частині Європейського парламенту, присвяченому Вінстону Черчилю.
"Вікторія Амеліна – перша громадянка України, кому присвятили простір в європейських інституціях, і я вірю, що це важливий політичний жест, щоб вкотре нагадати, що Україна – це Європа, а Європа – це Україна", – сказала на церемонії віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно.
Після закінчення офіційної частини простір відвідала президентка Європейського парламенту Роберта Метсола, якій подарувалт англійську версію книги Вікторії Амеліної "Looking at Women, Looking at War".
Вікторія Амеліна – письменниця та громадська діячка, членкиня Українського ПЕН, лауреатка національної премії Коронація Слова 2014 року та премії Джозефа Конрада. У 2021 році була номінована на літературну нагороду Центральної Європи Angelus.
Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Амеліна знайшла у деокупованій Капитолівці під Ізюмом щоденники вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.
Письменниця загинула у 2023 році на Донеччині, коли супроводжувала у поїздці туди письменників із Колумбії.
Частину своєї ключової промови за той рік президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн присвятила Амеліній.