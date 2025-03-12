В Гренландії підбили підсумки виборів, які проходили на тлі зазіхань Трампа

Правоцентристська партія Demokraatit набрала найбільше голосів на парламентських виборах у Гренландії, які проходили на тлі заяв президента США Дональда Трампа про намір взяти острів під контроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Друге місце посіла партія Naleraq, яка хоче негайно розпочати процедуру відділення від Данії і мати тісніші зв'язки зі США.

Переможці виборів Demokraatit також підтримують незалежність, однак виступають за поступовий підхід до цього питання.

Як зазначено, перемога Demokraatit стала неочікуваною. Вона свідчить про те, що багатьом у Гренландії не менш важливими є охорона здоров'я, освіта, культурна спадщина та інша соціальна політика.

Очікувалося, що перемогу здобуде очолювана прем’єр-міністром Гренландії Муте Егеде партія Ataqatigiit, а другий результат прогнозували Siumut. Ці дві партії домінували в політиці Гренландії в останні роки, а зараз посіли третє і четверте місця відповідно.

Як відомо, Трамп висловив переконання, що Сполучені Штати "отримають Гренландію так чи інакше". Він пообіцяв зробити гренландців багатими і підняти острів "до таких висот, які ви ніколи не вважали можливими раніше".

Прем'єр Гренландії сказав, що президент США повинен зрозуміти, що гренландці не хочуть бути американцями.

Напередодні парламентських виборів на острові висловлювали побоювання щодо можливого іноземного втручання.