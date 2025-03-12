В Гренландии подвели итоги выборов, которые проходили на фоне посягательств Трампа

Правоцентристская партия Demokraatit набрала больше всего голосов на парламентских выборах в Гренландии, которые проходили на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении взять остров под контроль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Второе место заняла партия Naleraq, которая хочет немедленно начать процедуру отделения от Дании и иметь более тесные связи с США.

Победители выборов Demokraatit также поддерживают независимость, однако выступают за постепенный подход к этому вопросу.

Как указано, победа Неожиданная Demokraatit стала неожиданной. Она свидетельствует о том, что многим в Гренландии не менее важны здравоохранение, образование, культурное наследие и другая социальная политика.

Ожидалось, что победу одержит возглавляемая премьер-министром Гренландии Муте Эгеде партия Ataqatigiit, а второй результат прогнозировали Siumut. Эти две партии доминировали в политике Гренландии в последние годы, а сейчас заняли третье и четвертое места соответственно.

Как известно, Трамп выразил убеждение, что Соединенные Штаты "получат Гренландию так или иначе". Он пообещал сделать гренландцев богатыми и поднять остров "до таких высот, которые вы никогда не считали возможными раньше".

Премьер Гренландии сказал, что президент США должен понять, что гренландцы не хотят быть американцами.

Накануне парламентских выборов на острове высказывали опасения относительно возможного иностранного вмешательства.