В Латвії чотирьох осіб звинувачують у постачанні супутникового обладнання армії РФ

В Латвії Служба держбезпеки (VDD) на початку березня звернулася до прокуратури з проханням розпочати кримінальне переслідування чотирьох підозрюваних за постачання портативних супутникових інтернет-систем для потреб російської армії, порушуючи санкції ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

VDD просить висунути цим особам обвинувачення за двома кримінальними статтями – про збір і передачу майна стороні, яка бере участь у воєнному конфлікті поза Латвією, чиї дії спрямовані проти територіальної недоторканності іншої держави, а також про порушення санкцій ЄС проти Росії в групі осіб за попередньою змовою.

Кримінальне переслідування запропоновано розпочати щодо одного громадянина Азербайджану, двох громадян Латвії та одного негромадянина Латвії.

Запобіжним заходом підозрюваним призначено арешт.

Водночас VDD продовжує розслідування щодо інших осіб, підозрюваних у причетності до цих злочинних дій.

Кримінальну справу за підозрою в постачанні портативних супутникових інтернет-систем армії РФ Служба держбезпеки розпочала 9 жовтня 2024 року.

Згідно з інформацією VDD, група осіб замовила в Інтернеті і після отримання відправила в Росію кілька десятків систем супутникового інтернету Starlink Mini виробництва американської компанії SpaceX.

ЄС запровадив заборону на передачу таких систем будь-якій фізичній або юридичній особі в Росії.

Нагадаємо, у січня в Литві викрили схему постачання до Росії високотехнологічного обладнання, що підпадає під західні санкції.

Тим часом в Данії представили законопроєкт, який суттєво посилює покарання за порушення санкцій проти Росії, які були запроваджені ЄС.