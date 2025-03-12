В Латвии четырех человек обвиняют в поставках спутникового оборудования армии РФ

В Латвии Служба госбезопасности (VDD) в начале марта обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование четырех подозреваемых за поставки портативных спутниковых интернет-систем для нужд российской армии, нарушая санкции ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

VDD просит предъявить этим лицам обвинения по двум уголовным статьям – о сборе и передаче имущества стороне, участвующей в военном конфликте вне Латвии, чьи действия направлены против территориальной неприкосновенности другого государства, а также о нарушении санкций ЕС против России в группе лиц по предварительному сговору.

Уголовное преследование предложено начать в отношении одного гражданина Азербайджана, двух граждан Латвии и одного негражданина Латвии.

Мерой пресечения подозреваемым назначена мера пресечения в виде ареста.

В то же время VDD продолжает расследование в отношении других лиц, подозреваемых в причастности к этим преступным действиям.

Уголовное дело по подозрению в поставке портативных спутниковых интернет-систем армии РФ Служба госбезопасности начала 9 октября 2024 года.

Согласно информации VDD, группа лиц заказала в Интернете и после получения отправила в Россию несколько десятков систем спутникового интернета Starlink Mini производства американской компании SpaceX.

ЕС ввел запрет на передачу таких систем любому физическому или юридическому лицу в России.

Напомним, в январе в Литве разоблачили схему поставок в Россию высокотехнологичного оборудования, подпадающего под западные санкции.

Между тем в Дании представили законопроект, который существенно ужесточает наказание за нарушение санкций против России, которые были введены ЕС.