Зеленський очікує на "сильні кроки" США, якщо Росія відмовиться від перемир'я

Президент Володимир Зеленський очікує, що якщо Росія відмовиться від пропозицій, вироблених під час зустрічі у Джидді – США підуть на "сильні кроки".

Про це він повідомив під час спілкування із журналістами щодо підсумків перемовин України та США у Саудівській Аравії, пише "Європейська правда".

На запитання журналістів щодо того, що зроблять США, якщо Росія не погодиться на ті кроки, які були погоджені під час зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії, Зеленський відповів, що очікує на "сильні кроки".

"Сильні кроки щодо російської сторони. Я так розумію, що ми можемо розраховувати на сильні кроки. Деталей поки що не знаю, але ми говоримо про санкційні дії та посилення України", – заявив він.

Також під час пресконференції український лідер підтвердив, що питання гарантій безпеки для України у разі паузи в російсько-українській війні було предметом перемовин із США, але детальне обговорення буде пізніше.

Він пояснив, що Україна погодилась на ідею США про 30-денне припинення вогню у російсько-українській війні для того, щоб не підігрувати твердженням про "небажання миру".

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