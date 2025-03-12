До Словаччини відновили постачання нафти трубопроводом "Дружба"

Постачання нафти до Словаччини через російський нафтопровід "Дружба" відновилося, і очікується, що нафта прибуде до країни пізніше в середу, 12 березня.

Про це повідомив словацький трубопровідний оператор Transpetrol, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, постачання сирої нафти через радянський нафтопровід "Дружба" до Угорщини, Словаччини та Чехії було перервано протягом останніх днів.

У Transpetrol заявили, що "після усунення технічних причин на нафтопроводі "Дружба" на ділянці за межами Словаччини перекачування нафти в напрямку нашої території було відновлено, і надходження нафти до Словаччини очікується сьогодні ввечері (12 березня)".

Південний відрізок нафтопроводу "Дружба", який транспортує нафту з Росії до Європи, розгалужується в Україні біля словацького кордону: одна нитка постачає нафту до Словаччини і Чехії, а інша – до Угорщини.

Напередодні, 11 березня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що призупинення пов'язане з атакою українського безпілотника на вимірювальну станцію. Тоді він закликав українців "не атакувати енергетичну інфраструктуру" його країни.

Пізніше, ввечері того дня, Сійярто заявив, що постачання російської нафти до його країни відновилось.