В Словакию возобновили поставки нефти по трубопроводу "Дружба"

Поставки нефти в Словакию через российский нефтепровод "Дружба" возобновились, и ожидается, что нефть прибудет в страну позже в среду, 12 марта.

Об этом сообщил словацкий трубопроводный оператор Transpetrol, цитирует агентство Reuters , пишет "Европейская правда".

Как отмечается, поставки сырой нефти через советский нефтепровод "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию были прерваны в течение последних дней.

В Transpetrol заявили, что "после устранения технических причин на нефтепроводе „Дружба" на участке за пределами Словакии перекачка нефти в направлении нашей территории была восстановлена, и поступление нефти в Словакию ожидается сегодня вечером (12 марта)".

Южный отрезок нефтепровода "Дружба", который транспортирует нефть из России в Европу, разветвляется в Украине возле словацкой границы: одна нитка поставляет нефть в Словакию и Чехию, а другая – в Венгрию.

Накануне, 11 марта, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что приостановка связана с атакой украинского беспилотника на измерительную станцию. Тогда он призвал украинцев "не атаковать энергетическую инфраструктуру" его страны.