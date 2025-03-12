Премʼєр Ірландії запросив Венса до своєї країни – пограти в гольф

Ірландський премʼєр-міністр Міхол Мартін під час візиту до США в середу, 12 березня, запросив до своєї країни віцепрезидента Джей Ді Венса, запропонувавши йому пограти в гольф.

Слова Мартіна цитує газета The Irish Independent, повідомляє "Європейська правда".

Під час сніданку, приуроченого до майбутнього Дня святого Патрика, Мартін запросив до Ірландії Венса і Дональда Трампа, заявивши, що для нього "буде честю і радістю вітати вас обох".

Мартін також зауважив, що Венс грає у гольф, і згадав про гольф-корт президента США в ірландському графстві Клер.

"У нас є кілька виняткових полів в Ірландії, одне з яких – у віддаленій і красивій частині Ірландії під назвою Дунбег. Президент Трамп міг би розповісти вам дещо про те, як грати", – зазначив ірландський премʼєр.

Сам Венс публічно не відреагував на запрошення.

В адміністрації Трампа віцепрезидент США, як відомо, схильний займати більш жорстку позицію в розмовах щодо угоди з Україною про видобуток корисних копалин.

Нещодавно Венсу також довелось коментувати заяви свого двоюрідного брата Нейта Венса, який воював на боці України і критикував його за ставлення до президента Володимира Зеленського під час сварки в Овальному офісі.