Ирландский премьер-министр Михол Мартин во время визита в США в среду, 12 марта, пригласил в свою страну вице-президента Джей Ди Вэнса, предложив ему поиграть в гольф.

Слова Мартина цитирует газета The Irish Independent, сообщает "Европейская правда".

Во время завтрака, приуроченного к предстоящему Дню святого Патрика, Мартин пригласил в Ирландию Вэнса и Дональда Трампа, заявив, что для него "будет честью и радостью приветствовать вас обоих".

Мартин также заметил, что Вэнс играет в гольф, и упомянул о гольф-корте президента США в ирландском графстве Клэр.

"У нас есть несколько исключительных полей в Ирландии, одно из которых – в отдаленной и красивой части Ирландии под названием Дунбег. Президент Трамп мог бы рассказать вам кое-что о том, как играть", – отметил ирландский премьер.

Сам Вэнс публично не отреагировал на приглашение.

В администрации Трампа вице-президент США, как известно, склонен занимать более жесткую позицию в разговорах по соглашению с Украиной о добыче полезных ископаемых.

Недавно Вэнсу также пришлось комментировать заявления своего двоюродного брата Нейта Вэнса, который воевал на стороне Украины и критиковал его за отношение к президенту Владимиру Зеленскому во время ссоры в Овальном офисе.