Сибіга пояснив, чому Україна порушує питання передачі МіГ-29 у переговорах із Польщею

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна завжди порушує питання передачі радянських винищувачів МіГ-29 під час спілкування із польськими колегами.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами кількох ЗМІ у Варшаві, передає Укрінформ, пише "Європейська правда".

Український топдипломат назвав дуже важливим питання передачі Україні винищувачів МіГ-29.

Він пояснив, що аби навчити одного пілота на винищувачах F-16, Україна потребує щонайменше рік. Натомість, за його словами, Україна вже має підготовлених пілотів МіГ-29 і це може бути "фактором, який може змінити ситуацію на полі бою".

"Тому, ми завжди порушуємо під час переговорів з польськими друзями питання щодо надання Україні цих літаків. Ми дуже розраховуємо на позитивне вирішення цієї справи", – заявив Сибіга.

Також очільник МЗС зазначив, що пріоритетом для України зараз є отримання від союзників систем протиповітряної оборони для захисту українських міст від російських бомбардувань.

За словами Сибіги, Україна потребує на полі бою польських ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс) Piorun, САУ (самохідна артилерійська установка) Krab.

Він додав, що саме Польща була країною, яка свого часу ініціювала танкову коаліцію для потреб української армії.

Восени минулого року українська сторона неодноразово закликала Польщу передати їй винищувачі радянського зразка МіГ-29, але у Варшаві пояснювали, що не можуть зробити цього, аби не послабити власну оборону.

Тим часом у лютому очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про підготовку 46-го пакета військової допомоги Україні на 200 млн євро.

6 березня 2025 року писали, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що міг би розглянути можливість передачі Україні МіГ-29, якщо отримає від союзників адекватну заміну.