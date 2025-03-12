Сибига объяснил, почему Украина поднимает вопрос передачи МиГ-29 в переговорах с Польшей

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина всегда поднимает вопрос передачи советских истребителей МиГ-29 во время общения с польскими коллегами.

Об этом он сказал во время общения с журналистами нескольких СМИ в Варшаве, передает Укринформ, пишет "Европейская правда".

Украинский топ-дипломат назвал очень важным вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29.

Он пояснил, что чтобы научить одного пилота на истребителях F-16, Украине требуется минимум год. Зато, по его словам, Украина уже имеет подготовленных пилотов МиГ-29, и это может быть "фактором, который может изменить ситуацию на поле боя".

"Поэтому, мы всегда поднимаем во время переговоров с польскими друзьями вопрос о предоставлении Украине этих самолетов. Мы очень рассчитываем на положительное решение этого дела", – заявил Сибига.

Также глава МИД отметил, что приоритетом для Украины сейчас является получение от союзников систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов от российских бомбардировок.

По словам Сибиги, Украина нуждается на поле боя в польских ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс) Piorun, САУ (самоходная артиллерийская установка) Krab.

Он добавил, что именно Польша была страной, которая в свое время инициировала танковую коалицию для нужд украинской армии.

Осенью прошлого года украинская сторона неоднократно призывала Польшу передать ей истребители советского образца МиГ-29, но в Варшаве объясняли, что не могут сделать этого, чтобы не ослабить собственную оборону.

Между тем в феврале глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о подготовке 46-го пакета военной помощи Украине на 200 млн евро.

6 марта 2025 года писали, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что мог бы рассмотреть возможность передачи Украине МиГ-29, если получит от союзников адекватную замену.