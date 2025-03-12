Трамп каже про позитивні сигнали щодо припинення вогню між РФ та Україною
Американський президент Дональд Трамп заявив, що отримав "деякі позитивні повідомлення щодо припинення вогню".
Про це він сказав під час зустрічі із прем’єр-міністром Ірландії, цитує The Telegraph, пише "Європейська правда".
Як передає газета, Трамп заявив, що ще не говорив безпосередньо з очільником Кремля Владіміром Путіним про запропонований 30-денний план припинення вогню в Україні.
Водночас за його словами, він отримав "деякі позитивні повідомлення щодо припинення вогню".
"Я отримав деякі позитивні повідомлення, але позитивне повідомлення нічого не означає", – сказав Трамп.
Також він заявив, що це "дуже серйозна ситуація".
"Це ситуація, яка може призвести до третьої світової війни, і Байден не повинен був цього допустити", – додав він.
Він висловив сподівання, що США "зможуть домогтися припинення вогню" та наголосив, що "тепер це залежить від Росії".
За його словами, "у нас є люди, які їдуть до Росії прямо зараз" та додав, що він сподівається на "припинення вогню з Росією".
Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.
Також він заявив, що США "будуть контактувати з росіянами" 12 березня.
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