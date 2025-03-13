Суд ЄС відхилив апеляцію колишнього віцепрем'єра РФ Шувалова щодо санкцій

Колишній російський віцепрем’єр Ігор Шувалов програв апеляцію в Суді ЄС і залишиться у списку санкцій Європейського Союзу.

Відповідне рішення Суду ЄС є в розпорядженні "Європейської правди".

Шувалов був занесений до санкційного списку ЄС у лютому 2022 року за підтримку дій та політики, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Це призвело, зокрема, до заморожування його коштів та економічних ресурсів, а також до заборони на в'їзд на територію Європейського Союзу або транзит через неї.

У вересні 2022 року і березні 2023 року Рада ЄС вирішила продовжити заходи щодо Шувалова.

Позов російського експосадовця щодо скасування цих рішень був відхилений Європейським судом загальної юрисдикції, після чого Шувалов подав апеляцію до Суду ЄС.

Суд ЄС відхилив подану Шуваловим апеляцію і залишив в силі рішення Європейського суду загальної юрисдикції.

Наприкінці січня Суд Європейського Союзу залишив чинними санкції щодо підприємця Александра Винокурова, одруженого з дочкою міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова.

Перед тим Суд ЄС не став скасовувати санкції проти російського оператора мобільного зв’язку "Мегафон".