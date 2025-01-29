Суд ЄС відмовив зятю Лаврова у знятті санкцій

Суд Європейського Союзу залишив чинними санкції щодо підприємця Александра Винокурова, одруженого на дочці міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова.

Апеляцію було відхилено рішенням від середи, 29 січня, опублікованим на сайті суду, пише "Європейська правда".

Глава компанії Marathon Group і головний акціонер мережі "Магніт" просив суддів визнати поданий ним позов про зняття санкцій обґрунтованим.

Також він просив визнати рішення Ради ЄС про введення щодо нього обмежувальних заходів за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, – незастосовним, зобов'язавши Раду ЄС оплатити всі витрати і витрати, пов'язані з розглядом.

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В офіційних документах ЄС Винокуров фігурує як "підприємець, який займається діяльністю в секторах економіки, що забезпечують істотне джерело доходу для уряду РФ".

Як зазначено у документі, підстави для включення та збереження імені заявника в оспорюваних списках були наступні:

"[Заявник] є російським бізнесменом з бізнес-інтересами у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування, фармацевтики, сільського господарства та інфраструктури. Він обіймає керівні посади в інвестиційній компанії Marat[h]on Group та найбільшій російській мережі роздрібної торгівлі продуктами харчування "Магніт", – йдеться у документі.

Також там наголошується, що він одружений з Катериною Винокуровою, дочкою Сергєя Лаврова, міністра закордонних справ РФ.

А його батько – Семен Винокуров, який очолював унітарне російське підприємство "Столичные аптеки" і вважається одним з провідних підприємців у російській фармацевтичній галузі.

"Таким чином, [заявник] має тісні зв'язки з російським урядом і веде активну діяльність у секторах економіки, які є суттєвим джерелом доходів для уряду Російської Федерації, відповідального за анексію Криму та дестабілізацію ситуації в Україні", – заявили у суді.

Також там відзначили, що 24 лютого 2022 року, після початкових етапів російської агресії проти України, Винокуров разом з 36 іншими бізнесменами зустрівся з очільником Кремля Владіміром Путіним та іншими членами російського уряду, щоб обговорити наслідки вибору, який має бути зроблений в результаті західних санкцій.

"Той факт, що його запросили взяти участь у цій зустрічі, свідчить про те, що він є частиною найближчого оточення Путіна, і що він підтримує або здійснює дії чи політику, які ставлять під загрозу або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, а також стабільності і безпеці в Україні", – наголосили у заяві.

Там додали, що це також підтверджується тісними особистими зв'язками між Винокуровим та Лавровим, "який несе відповідальність за агресію і політику, що проводиться Росією, яка компрометує або загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Зазначимо, що члени сім'ї Лаврова, як і він сам, занесені до списків санкцій Заходу.

16 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії, куди зокрема увійшли посадовці Північної Кореї та китайські постачальники комплектів для дронів.

Раніше у ЗМІ потрапили деталі, що 16-й пакет санкцій буде спрямований на російський алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот" танкерів, скраплений газ та банківську сферу.