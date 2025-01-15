Суд ЄС підтвердив санкції проти російського мобільного оператора "Мегафон"

Суд ЄС не став скасовувати санкції проти російського оператора мобільного зв’язку "Мегафон".

Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилася з рішенням суду.

На думку суду у Люксембурзі, компанія була справедливо внесена до санкційного списку.

"Суд загальної юрисдикції підтвердив обмежувальні заходи, запроваджені проти російського оператора мобільного зв'язку "Мегафон". Включення та збереження назви цієї компанії у списках суб'єктів, на яких поширюються обмежувальні заходи, було обґрунтованим", – йдеться у рішенні суду.

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"Мегафон" – одна з найбільших телекомунікаційних компаній Росії, до якої причетний російсько-узбецький олігарх Алішер Усманов.

У лютому 2023 року Рада ЄС додала "Мегафон" до списку організацій, проти яких запроваджуються обмежувальні заходи. Наприклад, цим компаніям не можна постачати товари, які також можуть бути використані у військових цілях.

Рада ЄС обґрунтувала своє рішення тим, що "Мегафон" безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії в її загарбницькій війні проти України. Санкції були продовжені в липні 2023 року та січні 2024 року.

Нагадаємо, ЄС 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.

Як повідомлялося, Польща, яка нині головує в ЄС, хоче, щоб новий пакет санкцій було ухвалено в третю річницю початку повномасштабної війни в Україні, тобто 24 лютого.

Раніше Польща разом з групою скандинавських і балтійських країн представила свої пропозиції щодо 16-го пакета санкцій. Зокрема, країни вимагають обмежень проти імпорту російського газу та скрапленого природного газу.