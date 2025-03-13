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Суд ЕС отклонил апелляцию бывшего вице-премьера РФ Шувалова по санкциям

Новости — Четверг, 13 марта 2025, 11:02 — Ирина Кутелева

Бывший российский вице-премьер Игорь Шувалов проиграл апелляцию в Суде ЕС и останется в санкционном списке Европейского Союза.

Соответствующее решение Суда ЕС есть в распоряжении "Европейской правды".

Шувалов был занесен в санкционный список ЕС в феврале 2022 года за поддержку действий и политики, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Это привело, в частности, к замораживанию его средств и экономических ресурсов, а также к запрету на въезд на территорию Европейского Союза или транзит через нее.

В сентябре 2022 года и марте 2023 года Совет ЕС решил продлить меры в отношении Шувалова.

Иск российского экс-чиновника об отмене этих решений был отклонен Европейским судом общей юрисдикции, после чего Шувалов подал апелляцию в Суд ЕС.

Суд ЕС отклонил поданную Шуваловым апелляцию и оставил в силе решение Европейского суда общей юрисдикции.

В конце января Суд Европейского Союза оставил в силе санкции в отношении предпринимателя Александра Винокурова, женатого на дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Перед тем Суд ЕС не стал отменять санкции против российского оператора мобильной связи "Мегафон".

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