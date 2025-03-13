WP: Кремлю підготували жорстку переговорну позицію на перемовинах зі США

Видання The Washington Post отримало доступ до документа, написаного близьким до ФСБ московським аналітичним центром, у якому викладені максималістські вимоги Росії щодо закінчення війни в Україні.

Про це йдеться у публікації видання 12 березня, повідомляє "Європейська правда".

Цей документ, написаний в лютому, отримала одна із європейських розвідувальних служб. Він був написаний аналітичним центром, який тісно співпрацює з 5 службою ФСБ – підрозділом, який курирує операції в Україні. Документ був підготовлений за тиждень до переговорів між Росією і США в Ер-Ріяді, які відбулися 18 лютого.

Російський академік, близький до російських дипломатів-високопосадовців, сказав, що основна спрямованість рекомендацій відображає широкий консенсус у Москві. Водночас він додав, що не ясно, якою мірою керівництво Кремля реагує на документи, що готуються для нього.

Документ відкидає попередні плани президента Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди протягом 100 днів як "нездійсненні" і заявляє, що "мирне врегулювання кризи в Україні не може відбутися до 2026 року".

У документі викладені способи, за допомогою яких Росія може посилити свою переговорну позицію, загострюючи напруженість між Сполученими Штатами і Китаєм та Європейським Союзом, а також пропонуючи США доступ до російських корисних копалин – у тому числі на окупованих нею територіях України.

В інтерв'ю 24 лютого Владімір Путін сказав приблизно те ж саме, коли припустив, що Москва може запросити американські компанії до розробки російських родовищ корисних копалин. Це виглядало як спроба підірвати запропоновану угоду про розробку мінеральних ресурсів між Україною та США.

У документі йдеться про те, що зусилля Росії в першу чергу мають бути спрямовані на нормалізацію відносин між Вашингтоном і Москвою шляхом відновлення повного дипломатичного складу посольств обох країн та призначення Александра Дарчієва послом Росії в США. Ці пропозиції були озвучені публічно після переговорів між російськими і американськими офіційними особами в Стамбулі.

У документі пропонується, щоб Росія погодилася не розміщувати свої балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі, а в обмін на це США погодилися б не розміщувати нові ракетні системи на континенті.

У документі також пропонується, щоб Росія припинила постачання зброї країнам, які вважаються "недружніми" до США, а в обмін на це Сполучені Штати припинили б озброювати Україну – але додається, що припинення поставок російської зброї союзникам Москви було б "важко реалізувати".

Документ відкидає початкові пропозиції спеціального посланника Трампа Кіта Келлога щодо мирної угоди, одним з елементів якої була б відмова України від територій, захоплених Росією, і згода Києва не намагатися повернути їх у майбутньому військовими або дипломатичними методами. Натомість зазначається, що без офіційного визнання російського суверенітету над захопленими територіями "досить імовірно", що збройний конфлікт відновиться в середньостроковій перспективі, "наприклад, після наступної зміни адміністрації в США".

У документі також відкидаються будь-які потенційні політичні поступки з боку України – такі як відмова Києва від членства в НАТО і проведення виборів, в яких будуть допущені проросійські партії – як недостатньо далекосяжні. "Насправді, нинішній київський режим неможливо змінити зсередини країни. Необхідний його повний демонтаж", – йдеться в документі.

Присутність будь-якого миротворчого контингенту в Україні також відкидається як "абсолютно непотрібна", оскільки будь-які сили перебуватимуть під "серйозним впливом Заходу", а плани США продовжувати озброювати Україну після будь-якої мирної угоди є "абсолютно неприйнятними", так само як і збереження української армії на нинішньому рівні в 1 мільйон осіб.

У документі також відхиляються спроби спонукати Росію до мирної угоди шляхом часткового скасування санкцій. "Незрозуміло, яка буде користь для Росії", – йдеться в ньому, оскільки "важливість чинника санкцій проти нашої країни явно перебільшена".

Документ також закликає до подальшого дроблення України шляхом створення буферної зони на північному сході держави на кордоні з такими російськими областями, як Брянська і Бєлгородська, а також – демілітаризованої зони на півдні України поблизу Криму. Це вплинуло б і на Одеську область.

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