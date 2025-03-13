WP: Кремлю подготовили жесткую переговорную позицию на переговорах с США

Издание The Washington Post получило доступ к документу, написанному близким к ФСБ московским аналитическим центром, в котором изложены максималистские требования России по окончанию войны в Украине.

Об этом говорится в публикации издания 12 марта, сообщает "Европейская правда".

Этот документ, написанный в феврале, получила одна из европейских разведывательных служб. Он был написан аналитическим центром, который тесно сотрудничает с 5 службой ФСБ – подразделением, которое курирует операции в Украине. Документ был подготовлен за неделю до переговоров между Россией и США в Эр-Рияде, которые состоялись 18 февраля.

Российский академик, близкий к российским дипломатам-чиновникам, сказал, что основная направленность рекомендаций отражает широкий консенсус в Москве. В то же время он добавил, что не ясно, в какой степени руководство Кремля реагирует на готовящиеся для него документы.

Документ отвергает предыдущие планы президента Дональда Трампа по заключению мирного соглашения в течение 100 дней как "невыполнимые" и заявляет, что "мирное урегулирование кризиса в Украине не может произойти до 2026 года".

В документе изложены способы, с помощью которых Россия может усилить свою переговорную позицию, обостряя напряженность между Соединенными Штатами и Китаем и Европейским Союзом, а также предлагая США доступ к российским полезным ископаемым – в том числе на оккупированных ею территориях Украины.

В интервью 24 февраля Владимир Путин сказал примерно то же самое, когда предположил, что Москва может пригласить американские компании к разработке российских месторождений полезных ископаемых. Это выглядело как попытка подорвать предложенное соглашение о разработке минеральных ресурсов между Украиной и США.

В документе говорится о том, что усилия России в первую очередь должны быть направлены на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой путем восстановления полного дипломатического состава посольств обеих стран и назначения Александра Дарчиева послом России в США. Эти предложения были озвучены публично после переговоров между российскими и американскими официальными лицами в Стамбуле.

В документе предлагается, чтобы Россия согласилась не размещать свои баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси, а в обмен на это США согласились бы не размещать новые ракетные системы на континенте.

В документе также предлагается, чтобы Россия прекратила поставки оружия странам, которые считаются "недружественными" к США, а в обмен на это Соединенные Штаты прекратили бы вооружать Украину – но добавляется, что прекращение поставок российского оружия союзникам Москвы было бы "трудно реализовать".

Документ отвергает первоначальные предложения специального посланника Трампа Кита Келлога по мирному соглашению, одним из элементов которого был бы отказ Украины от территорий, захваченных Россией, и согласие Киева не пытаться вернуть их в будущем военными или дипломатическими методами. Вместо этого отмечается, что без официального признания российского суверенитета над захваченными территориями "весьма вероятно", что вооруженный конфликт возобновится в среднесрочной перспективе, "например, после следующей смены администрации в США".

В документе также отвергаются любые потенциальные политические уступки со стороны Украины – такие как отказ Киева от членства в НАТО и проведение выборов, в которых будут допущены пророссийские партии – как недостаточно далеко идущие. "На самом деле, нынешний киевский режим невозможно изменить изнутри страны. Необходим его полный демонтаж", – говорится в документе.

Присутствие любого миротворческого контингента в Украине также отвергается как "абсолютно ненужное", поскольку любые силы будут находиться под "серьезным влиянием Запада", а планы США продолжать вооружать Украину после любого мирного соглашения являются "абсолютно неприемлемыми", равно как и сохранение украинской армии на нынешнем уровне в 1 миллион человек.

В документе также отклоняются попытки побудить Россию к мирному соглашению путем частичной отмены санкций. "Непонятно, какая будет польза для России", – говорится в нем, поскольку „важность фактора санкций против нашей страны явно преувеличена".

Документ также призывает к дальнейшему дроблению Украины путем создания буферной зоны на северо-востоке государства на границе с такими российскими областями, как Брянская и Белгородская, а также – демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи Крыма. Это повлияло бы и на Одесскую область.

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