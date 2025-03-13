В Кремлі натякають, що не підтримають пропозицію США про 30-денне перемир’я в Україні

Помічник кремлівського правителя Владіміра Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не хоче тимчасового перемир’я у розв’язаній нею війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву кремлівського посадовця наводить Коммерсант.

За словами Ушакова, Росія зацікавлена у довгостроковому врегулюванні, а не перемир'ї.

"Ми вважаємо, що наша мета – це довгострокове мирне врегулювання, ми до цього прагнемо, мирне врегулювання, яке враховує законні інтереси нашої країни, наші відомі занепокоєння. Якісь кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні в цій ситуації", – сказав Ушаков в ефірі телеканалу "Россия-1".

Він висловив сподівання, що США врахують позицію Росії в подальшій спільній роботі з цього питання.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.

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