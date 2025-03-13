В Кремле намекают, что не поддержат предложение США о 30-дневном перемирии в Украине

Помощник кремлевского правителя Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия не хочет временного перемирия в развязанной ею войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление кремлевского чиновника приводит Коммерсант.

По словам Ушакова, Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании, а не перемирии.

"Мы считаем, что наша цель – это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные беспокойства. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в этой ситуации", – сказал Ушаков в эфире телеканала „Россия-1".

Он выразил надежду, что США учтут позицию России в дальнейшей совместной работе по этому вопросу.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин.