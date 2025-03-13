В Офісі президента допустили, що санкції ЄС проти РФ можуть не продовжити через Угорщину

В Офісі президента України припустили, що європейські санкції проти Росії можуть не продовжити до крайнього терміну 15 березня, якщо більшості країн так і не вдасться добитися згоди Угорщини на це.

Як повідомляє "Укрінформ", пише "Європейська правда", про це у телеефірі заявив уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Власюк нагадав, що вранці у четвер посли ЄС вже вчетверте зібралися у спробах досягти компромісу щодо продовження персональних санкцій проти понад 2000 росіян.

"Якщо зараз Європейський Союз… не домовиться про продовження санкційного режиму проти Росії, то відповідно, дійсно, в суботу всі санкції, всі 16 санкційних пакетів проти Росії, втратять чинність", – розповів Власюк.

За даними ЗМІ, на цей час вимоги Будапешта звузилися до зняття санкцій з однієї особи – олігарха Михаїла Фрідмана.

Зазначимо, за гіршого варіанту, якщо здолати угорське вето вчасно не вдасться, це не означає, що підсанкційні росіяни одразу ж отримають доступ до своїх активів.

Детально про ситуацію із санкціями читайте у статті кореспондентки "ЄвроПравди" у Брюсселі Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС